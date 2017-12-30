 ;
Yol Durumu
  1. Neto: Her zaman hazır olacağım
  2. Nicklas Bendtner, Konyaspor için İstanbul'da

, 'ya gitti

Everton ile anlaştığı iddia edilen lı oyuncu ile eşi Ece Tosun, 'nin kentine gitti.

Cenk Tosun, Londraya gitti
'ın yıldız oyuncusu , eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 'ya gitti. Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Transfer bitti! İş imzaya kaldı


ANLAŞMA TAMAM
Everton, Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Cenk Tosun yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Salı günü transfer resmiyet kazanacak. Beşiktaş Cenk Tosun'a salı günü veda etmeye hazırlanıyor. Everton 5 Ocak'taki Liverpool maçında Cenk'i tanıtacak.
Etiketler: , , ,
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 19:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihpus ihpus

son pişmanlık fayda etmez ,premier lig 5 katı zordur süper ligden .!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 30.12.2017 20:33
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar