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derbide rahat kazandı

Bilyoner.com 12'nci hafta maçında , deplasmanda 'ı 79-67 mağlup etti.

Fenerbahçe derbide rahat kazandı

, Bilyoner.com 'nin 12. haftasındaki derbi maçta deplasmanda 'ı 79-67 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, pota altında bulduğu sayılarla 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği de 19-13 önde kapattı.

İkinci periyoda Ayşegül Cora ve Dabovic'in üst üste attığı sayılarla başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı 18 sayıya (37-19) kadar çıkardı. Fenerbahçe dış atışlardan bulduğu sayılarla sarı-kırmızılılar karşında skor üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 52-31 önde gitti.

Derbi mücadelesinin ikinci yarısında Galatasaray, Kobryn ve Epoupa'nın bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe son çeyreğe 63-48 önde girdi.

Son periyoda taraftarının desteğini de arkasına alarak başlayan Galatasaray, 35. dakikada farkı 9 sayıya kadar indirdi: 56-65. Fenerbahçe, rakibinin üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçtan 79-67 galip ayrıldı.

Öte yandan, Galatasaray'da Ayşegül Günay, 9. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.

Bu arada, sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi mücadelesinin ikinci yarısında Galatasaray Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal'ı, "Topsakal bu takım senin eserin." tezahüratlarıyla istifaya çağırdı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 21:01
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