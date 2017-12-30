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Yol Durumu
  1. Cimbom Emre’yle masada
  2. Sol beke son aday Lucas Lima

Büyük kapıda

Başkan Özbek’in ‘baskın seçim’ yaptığını belirten muhalif üyeler 20 Ocak’taki olağanüstü genel kurulu etmeyi düşünüyor. Öte yandan adaylıklarını açıklayan Başkan Özbek ve dün listelerini Divan’a verdi

Büyük protesto kapıda
Sürpriz bir şekilde erken seçim kararının alındığı Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurula kısa bir süre kala muhalefetin önemli isimleri ses getirecek bir plan hazırlığında. Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek'in 'baskın seçim' yaptığını düşünen muhalif üyeler, seçime katılmayarak genel kurulu etmeyi düşünüyor.

​TARİHE GEÇEBİLİR!
Eğer bu plan hayata geçerse, kulüp tarihinin en az katılımlı seçimi yaşanabilir... Muhalif üyelerin ayrıca, mart ayındaki mali genel kurulda Özbek ve yönetimi ibra etmemeyi planladığı da ifade ediliyor.

ÖZKAN OLCAY YENİDEN
Öte yandan adaylıklarıın açıklayan Özbek ve Mustafa Cengiz yönetim listelerini 'na verdi. Özbek, Özkan Olcay'ı birkez daha listesine dahil etti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK GELDİ VE GİTTİ!
Dün Galatasaray kulislerinde çok hareketli dakikalar yaşandı. Eski yönetici Abdurrahim Albayrak sabah saatlerinde Özbek'in listesine girmeyi kabul etti. Fakat öğlene doğru bu kararından vazgeçti.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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