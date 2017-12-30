Büyük protesto kapıda

TARİHE GEÇEBİLİR!
Eğer bu plan hayata geçerse, kulüp tarihinin en az katılımlı seçimi yaşanabilir... Muhalif üyelerin ayrıca, mart ayındaki mali genel kurulda Özbek ve yönetimi ibra etmemeyi planladığı da ifade ediliyor.
ÖZKAN OLCAY YENİDEN
Öte yandan adaylıklarıın açıklayan Özbek ve Mustafa Cengiz yönetim listelerini Divan Kurulu'na verdi. Özbek, Özkan Olcay'ı birkez daha listesine dahil etti.
ABDURRAHİM ALBAYRAK GELDİ VE GİTTİ!
Dün Galatasaray kulislerinde çok hareketli dakikalar yaşandı. Eski yönetici Abdurrahim Albayrak sabah saatlerinde Özbek'in listesine girmeyi kabul etti. Fakat öğlene doğru bu kararından vazgeçti.
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