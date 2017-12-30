Anadolu Efes’ten sahasında efsane geri dönüş

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 15. hafta maçında sahasında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 69-58 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk devreyi 38-29 geride kapayan Lacivert-Beyazlılar, 3, çereğin başında 15 sayı geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 4. çeyrekteki harika oyunu ile maçı 69-58 kazandı. Anadolu Efes böylelikle Euroleague'de bu sezonki 4. galibiyetini aldı ve 4 hafta sonra kazandı. Efes'te Derrick Brown 21 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
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