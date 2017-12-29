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Cenk için 'a geldiler!

Everton Kulübü temsilcileri, için 'a geldi. İngiliz yetkililer, siyah-beyazlı yönetim ve Cenk Tosun ile görüşerek i tamamlamaya çalışacak.

Cenk için İstanbula geldiler!

Ntv Spor'un haberine göre; 10 gün önce ile temasa geçen Everton Kulübü yetkilileri, i tamamlamak için 'a geldi.

İlk olarak siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen İngiliz ekibinin temsilcileri daha sonra Cenk ile masaya oturdu. Everton Kulübü İstanbul'da yaptığı temaslarda anlaşma sağlayarak, 'u kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Taraflar arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda kesin anlaşmaya varılamadı. İki kulüp yetkilileri bir kez daha görüşerek, uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Everton, Cenk Tosun ile yaptığı görüşmeden ise olumlu sonuç aldı. 26 yaşındaki oyuncu kulüplerin anlaşması halinde İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeye hazır olduğunu Everton temsilcilerine aktardı.

Hafta sonu da devam edecek görüşmelerin ardından transferin tamamlanması ve Everton'un Ocak ayının ilk haftası Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 17:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Merakla bekleniyor,,ne kadar fiyata gidecek,,,

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cevapla 29.12.2017 19:45
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