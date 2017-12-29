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Cenk çılgınlıgı

Sağlık kontrolüne de girdiği iddia edilen eğer Everton’a resmi imzayı atarsa, Türk futbol tarihine geçecek...

Cenk çılgınlıgı
Cenk Tosun yuvadan uçuyor... Bu sezon Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun Premier Lig ekibi Everton'a transferi gerçekleşmek üzere. Gelişmelere geniş yer veren İngiliz basınından dün transferle ilgili çok flaş bir iddia geldi.

GÜNDEM BU HABERLE SARSILDI
ADA'nın önemli gazetelerinden The Guardian'ın editörlerü Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon Pound'a (128 milyon lira) anlaşmaya vardığını yazdı.

AARONS TWİTTER'DAN YAZDI
Aarons attığı tweet'le transferi duyururken Cenk Tosun'un 1 Ocak'ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti. Bu mesaj çok büyük bir yankı uyandırdı

THE SUN: KONTROLDEN GEÇTİ
Cenk Tosun'la ilgili bir flaş iddia da The Sun gazetesinden geldi. Yıldız golcünün İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise kesin bir anlaşma olmadığını belirtiyor
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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