Cenk çılgınlıgı

Cenk Tosunyuvadan uçuyor...Busezon Beşiktaş formasıaltında gösterdiğiperformanslatüm dikkatleri üzerineçeken milli futbolcununPremierLig ekibi Everton'atransferi gerçekleşmeküzere. Gelişmeleregeniş yer verenİngiliz basınından düntransferle ilgili çokflaş bir iddia geldi.
GÜNDEM BU HABERLE SARSILDI ADA'nın önemli gazetelerinden TheGuardian'ın editörlerü Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyonPound'a (128milyon lira) anlaşmaya vardığını yazdı.
AARONS TWİTTER'DAN YAZDI Aarons attığı tweet'le transferi duyururken Cenk Tosun'un 1 Ocak'ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti. Bu mesaj çok büyük bir yankı uyandırdı
THE SUN: KONTROLDEN GEÇTİ Cenk Tosun'la ilgili bir flaş iddia da The Sun gazetesinden geldi. Yıldız golcünün İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise kesin bir anlaşma olmadığını belirtiyor
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