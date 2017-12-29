Çalhanoglu’nu Terim bitirecek

Cimbom'da transfer gündeminin ilk maddesi Hakan Çalhanoğlu... Teknik direktör Fatih Terim takımda görmeyi çok istediği milli futbolcunun transferinde bizzat devreye girdi. İmparator geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, transferde gerekirse kişisel ilişkilerinikullanabileceğini ifade etmişti
yaptı.
MİLAN'LA BİZZAT GÖRÜŞECEK Terim, yakın ilişki içinde olduğu eski kulübü Milan'la bizzat kendi görüşecek ve iknaya çalışacak.
HANEDAR YENİ İDARİ DİREKTÖR Tecrübeli hocanın İtalya'da tanıştığı Şükrü Hanedar'ı da Milano'ya gönderecek. Yeni dönemde idari direktör olması beklenen Hanedar, Milan yetkilileri ile bir araya gelecek.
"HAKAN'I BEN İKNA EDERİM" FATİH Terim'in Hakan Çalhanoğlu konusunda ise "O konuda sıkıntı yok. Ben ikna ederim" ifadesini kullandığı ifade ediliyor. Milli futbolcu önceki gün Inter'e karşı uzun bir aradan sonra Milan forması giydi.
GATTUSO TRANSFERi ONAYLADI İtalyan basını Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Hakan'ın gidişine onay verdiğini yazdı. Genç hoca, Hakan'ı takımda istemiyor.
13 MAÇTASADECE 1 GOL
Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla Serie A'da 13 maça çıktı. Milli futbolcu sadece 1 gol atarken, takımına 2 asistlik de katkı yaptı.
EFSANELER GERİ DÖNÜYOR Fatih Terim, eski futbolcuların oluşturacağı scout ekibi, maç izleme komitesi ve yardımcı teknik kadro için görüşmelere başladı. Kısa bir süre önce Hasan Şaş ve Ümit Davala ile Florya'da bir araya gelen Terim'in, Taffarel, Elmander ve Didier Drogba ile de temas halinde olduğu öğrenildi.
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