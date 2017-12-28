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resmen açıkladı

ve 'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen , hakkında çıkan ayrılık dedikoduları hakkında konuştu.

Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu , takımdan ayrılıp veya 'ye transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası'nda ezeli rakipleri Inter'i eledikleri maçın ardından konuşan Çalhanoğlu, ''Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil. Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var.'' sözlerini kullandı.

''KENDİMİ GÖSTERECEĞİM''
Ayrılmayı düşünmediğini belirten Milli futbolcu, ''İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım'' şeklinde konuştu.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 19:14
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