USTALIK VE İSTİKRAR DİĞER ADI
Bu sezon Tigres ile 25 maça çıkan Gignac, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Tigres ile 3 sezonda 125 maça çıktı ve bu maçların 124'üne 11 başladı. Yıldız golcü 32 kez Fransa Milli Takımı'nda oynadı.
DEMBA BA'YI DA ALACAKLAR
Beşiktaş Andre Gignac'ın yanı sıra eski golcüsü Demba Ba'yı da kadrosuna katmak istiyor. 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun Shenhua ile olan sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in satılması durumunda iki golcüyü de takımda istiyor.
464 MAÇTA 195 GOLÜ BULUNUYOR
Gignac kulüp kariyerinde 464 resmi maça çıktı. Fransız golcü bu maçlarda 195 gol attı.
TRANSFER KARTAL'IN İŞİ!
Stoper bölgesi için 2 yıldır düşünülen ancak yüksek bonservis bedeli yüzünden alınamayan Vida, 'Bekle ve zamanı geldiğinde bedavaya al' politikası sonucunda sıfır bonservis alındı. Beşiktaş, Pepe, Tosic, Gökhan Gönül'ü de bedelsiz aldı.
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