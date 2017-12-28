 ;
Yol Durumu
  1. Harika bir iş çıkardım
  2. Yarsuvat emaneti geri almalı

hazır kıta

Milli futbolcu, ’a gelmeye hazır olduğunu ’e iletti. Fakat Terim bu için kararsız

Kaan Ayhan hazır kıta
Bundeslıga 2'de Düsseldorf formasını giyen Kaan Ayhan'ın gözü Galatasaray'da... Genç futbolcu, kendisini Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim'le görüşerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu iletti. Fakat tecrübeli hocanın; sağ bek, stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Kaan'la ilgili kararsız olduğu öğrenildi. Terim kafasındaki diğer lerle ilgili yaşanacak gelişmelerin ardından kesin kararını verecek.
Etiketler: , , ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar