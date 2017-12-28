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Hıncal Uluç: 'Dursun Özbek bir tezgah hazırladı...'

Galatasaray'da yaklaşmakta olan başkanlık seçimi ile ilgili Hıncal Uluç'tan önemli bir yazı geldi. SABAH gazetesinin usta kalemlerinden Uluç, Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmemesi gerektiğini yazdı ve camianın önemli isimlerinden Duygun Yarsuvat'a seslendi.

İşte Uluç'un o yazısı
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 10:41
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UZMAN DR UZMAN DR

AFERİN HINCAL SAOLASIN FENER HAKKINDA YORUM YAPMADIGIN İÇİN

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cevapla 28.12.2017 11:56
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