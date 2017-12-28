Hıncal Uluç: 'Dursun Özbek bir tezgah hazırladı...'

Galatasaray'da yaklaşmakta olan başkanlık seçimi ile ilgili Hıncal Uluç'tan önemli bir yazı geldi. SABAH gazetesinin usta kalemlerinden Uluç, Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmemesi gerektiğini yazdı ve camianın önemli isimlerinden Duygun Yarsuvat'a seslendi.
İşte Uluç'un o yazısı
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