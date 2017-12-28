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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Mücadeleyi Boluspor 2-1 kazandı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe 16:50
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