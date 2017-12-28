İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian'ın spor editörlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro'ya (25 milyon Pound) anlaşmaya vardığını yazdı.
İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian'ın spor editörlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro'ya (25 milyon Pound) anlaşmaya vardığını yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.