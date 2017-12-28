Çalhanoğlu savaşı

ALMANLAR GENİŞ YER VERDİ
BILD, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'la görüşerek resmi girişimde bulunduğunu belirtti. Fakat Hakan'ın eski kulübü Leverkusen'in transferde bir adım önce olduğunu da okuyucularına duyurdu.
CİMBOM'UN KOZU TERİM!
Orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Terim faktörünü kullanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu transfer için ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanacağı belirlendi.
TÜRKİYE'YE GELMEYE SOĞUK!
Fakat Alman basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye transfer olmaya pek sıcak bakmadığını öne sürdü. Almanlara göre milli futbolcumuz Leverkusen'e dönmeyi en mantıklı hamle olarak görüyor.
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