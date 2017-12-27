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'dan rekor defans i

, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu 'i ettiği resmen açıkladı.

Transferde rekor kırıldı
ekiplerinden , rekor bir e imza attı. Southampton'da forma giyen defans oyuncusu 'i 85 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Liverpool, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk'i transfer ettiği resmen açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Liverpool, dünyanın en pahalı defans transferine imza atmış oldu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 23:04
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