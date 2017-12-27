Yürüyerek şov yaptı

Geçtiğimizhafta sonu oynananmaçtaBarcelona ezeli rakibiReal Madrid'i deplasmanda3-0 yenmişti.Katalan ekibinin süperyıldızı Lionel Messi 1gol ve 1 asistle El Clasico'yadamga vurmuştu.Arjantinli futbolcuiçin yapılan özel araştırma,inanılmaz bir istatiğiortaya çıkardı
FARKLI BİR ŞEKİLDE İNCELENDİ İspanyol gazetesi El Periodico, 3-0'lık maçta Lionel Messi'nin performansını farklı bir şekilde mercek altına aldı. Buna göre, Arjantinli yıldızın ElClasico'nun yüzde83.1'ini yürüyerek geçirdiği ortaya çıktı.
SADECE YÜZDE 4.9'UNDA KOŞTU Dev maçın yüzde 10.8'inde jog temposuyla mesafe kat eden Lionel Messi, 90 dakikanın sadece yüzde 4.95'inde koştu ve yüzde 1.15'inde sprint attı. Yani Messi'nin şov yapması için yürümesi bile yetti.
"MESSİ ENERJİSİNİ KORUDU" GAZETEDE bu istatistiklerle ilgili yapılan analizde, "LionelMessi, Barcelona'nın La Liga'da bütün dakikalarını oynayan tek isim olarak enerjisinikoruyarak kullanmayaihtiyacı vardı" yorumu yapıldı.
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