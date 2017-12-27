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Yürüyerek şov yaptı

’nin 1 gol 1 asistle oynadığı Real Madrid karşılaşmasının yüzde 83.1’inde yürüdüğü, sadece yüzde 1.15’inde sprint attığı ortaya çıktı

Messi’nin istatistikleri gündeme bomba gibi düşdü
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yenmişti. Katalan ekibinin süper yıldızı Lionel 1 gol ve 1 asistle El Clasico'ya damga vurmuştu. Arjantinli futbolcu için yapılan özel araştırma, inanılmaz bir istatiği ortaya çıkardı

FARKLI BİR ŞEKİLDE İNCELENDİ
İspanyol gazetesi El Periodico, 3-0'lık maçta Lionel Messi'nin performansını farklı bir şekilde mercek altına aldı. Buna göre, Arjantinli yıldızın El Clasico'nun yüzde 83.1'ini yürüyerek geçirdiği ortaya çıktı.

SADECE YÜZDE 4.9'UNDA KOŞTU
Dev maçın yüzde 10.8'inde jog temposuyla mesafe kat eden Lionel Messi, 90 dakikanın sadece yüzde 4.95'inde koştu ve yüzde 1.15'inde sprint attı. Yani Messi'nin şov yapması için yürümesi bile yetti.

"MESSİ ENERJİSİNİ KORUDU"
GAZETEDE bu istatistiklerle ilgili yapılan analizde, "Lionel Messi, Barcelona'nın La Liga'da bütün dakikalarını oynayan tek isim olarak enerjisini koruyarak kullanmaya ihtiyacı vardı" yorumu yapıldı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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