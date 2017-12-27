Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor maçının ardından basın toplantısında yardımcılarıyla ilgili soruya yanıt verirken, ilginç ifadeler kullandı.

Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Florya'ya gelmesiyle ilgili konuşurken, ince bir göndermede de bulundu.

İşte Fatih Terim'in Hasan Şaş sorusuna cevabı...

''Florya haber merkezi gibi olmuş. Eskiden biz söylemeden hiçbir haber çıkmazdı, bazı alışkanlıklar değişmiş demek ki. Bu haber çıkışından hiç memnun değilim. Orayı halletmemiz lazım. Tanıyamayacaksınız dedim. Tanıyamayacaksınız. Hasan da, Ümit de hayırlı olsuna geldi, sağolsunlar. İkisi de G.Saray'ın önemli figürleri, gerekirse olabilir.''

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olması beklenen isimler arasında Hasan Şaş, Johan Elmander, Taffarel yer alıyor.