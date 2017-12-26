Kısa süre önce mahkemeye verilen Ronaldo hakkında Madrid'de ikametinin bulunduğu yer olan Pozuelo de Alcarcon ilçesine açılan davada Portekizli futbolcunun 2011-2014 yılları arasındaki imaj gelirlerini eksik göstererek maliyeden toplam 14,75 milyon euro kaçırdığı iddia edilmişti.

Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi'nin hazırladığı iddianamede 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olduğu 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığı öne sürülüyor.

Portekizli golcünün 2011'de 1,39 milyon, 2012'de 1,66 milyon, 2013'de 3,2 milyon ve 2014'de 8,5 milyon euro vergi kaçırdığı ve İspanyol yasalarına göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılabileceği gündeme gelmişti.





Ronaldo'nun, Virgin Adaları ve İrlanda'da merkezleri bulunan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerinin gerçek bedelini gizlediği de ifade edilmişti.

Davayla ilgili son gelişme ise Ronaldo'yu üzecek cinsten. Hazine Müsteşarı Caridad Gomez Mourelo, davayla ilgili uzman olarak verdiği ifadede Ronaldo'nun hapse atılması gerektiğini söyledi!

Şimdi gözler mahkemenin Ronaldo'yla ilgili alacağı karara çevrildi...