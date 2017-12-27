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Gençler timsah’ı avladı!

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında evinde ’u Skuletic’in golüyle devirdi

Gençler timsah’ı avladı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti ve son 8'e kalma yolunda avantaj yakaladı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta 'ne galibiyeti getiren tek golü 26. dakikada Skuletic attı. Eşleşmenin rövanşı Bursa'da oynanacak.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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