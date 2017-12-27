ADA BASINI GELİŞMELERİ İZLİYOR
İngiliz basını da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Fellaini'nin Manchester United'ta kalmayacağını yazan gazeteler, "Yeni sözleşme teklifini geri çevirdi" ifadelerini kullandı.
SON KARARINI HENÜZ VERMEDİ
Çıkan haberlerde Fellaini'nin önünde iki ihtimal olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcunun ya Çin Ligi'ne ya da Beşiktaş'a gideceği belirtildi. Son kararın sezon sonuna doğru verileceği de öğrenildi.
NEREDE OLACAĞIMI BİLMİYORUM
Öte yandan İngiliz basınına konuşan Fellaini, "Dürüst olmak gerekirse, gelecekte hangi kulüpte olacağımı bilmiyorum. United bir teklif daha yapacaktır ama kabul edecek miyim, bilmiyorum" dedi.
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