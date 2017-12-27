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ya Çin'e ya Kartal'a

Ada basını, yeni sözleşme teklifini geri çeviren ’nin ya Çin Ligi’ne ya da Beşiktaş’a gideceğini yazdı

Fellaini ya Çine ya Kartala
Bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor... Siyah-Beyazlılar'ın 2018-19 sezonu için öncelikli hedefi Marouanne Fellaini... Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Faslı yıldızla yaklaşık 1 ay önce temas kuran yönetim görüşmelere hız verdi.

ADA BASINI GELİŞMELERİ İZLİYOR
İngiliz basını da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Fellaini'nin Manchester United'ta kalmayacağını yazan gazeteler, "Yeni sözleşme teklifini geri çevirdi" ifadelerini kullandı.

SON KARARINI HENÜZ VERMEDİ
Çıkan haberlerde Fellaini'nin önünde iki ihtimal olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcunun ya Çin Ligi'ne ya da Beşiktaş'a gideceği belirtildi. Son kararın sezon sonuna doğru verileceği de öğrenildi.

NEREDE OLACAĞIMI BİLMİYORUM
Öte yandan İngiliz basınına konuşan Fellaini, "Dürüst olmak gerekirse, gelecekte hangi kulüpte olacağımı bilmiyorum. United bir teklif daha yapacaktır ama kabul edecek miyim, bilmiyorum" dedi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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