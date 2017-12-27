15 milyon liralık dava

G.saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu yaz İzmir Alaçatı'da kebapçı Selahattin Aydoğdu ile kavga etti. Bu olaydan sonra 26 Temmuz2017'de Milli Takım'daki görevine son verildi. 'Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin feshedildiği' gerekçesiyle mahkemeye gitti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 3.5 milyon euro tazminat istedi. Ancak TFF bu parayı ödemedi. Terim, dava açtı. İlk duruşma dün İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görüldü. Avukat Karaahmetoğlu "Müvekkilim TFF, davacının yine olsa yine yaparım beyanı üzerine iş akdinin feshedilmesine karar vermiştir" dedi. Duruşma ertelendi.
Fatih Terim, 2013 yılında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in teklifi üzerine 5+2 yıllık sözleşmeyi imzalayıp, A Milli Takım'da göreve başlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.