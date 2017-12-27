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15 milyon liralık dava

, kavga edince Milli Takım’dan gönderildi. TFF’den 3.5 milyon euro tazminat istedi. TFF avukatı ise mahkemede “Yine olsa yine yaparım, açıklaması üzerine iş akdi feshedildi” dedi

15 milyon liralık dava
G.saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu yaz İzmir Alaçatı'da kebapçı Selahattin Aydoğdu ile kavga etti. Bu olaydan sonra 26 Temmuz 2017'de Milli Takım'daki görevine son verildi. 'Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin feshedildiği' gerekçesiyle mahkemeye gitti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 3.5 milyon euro tazminat istedi. Ancak TFF bu parayı ödemedi. Terim, dava açtı. İlk duruşma dün İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görüldü. Avukat Karaahmetoğlu "Müvekkilim TFF, davacının yine olsa yine yaparım beyanı üzerine iş akdinin feshedilmesine karar vermiştir" dedi. Duruşma ertelendi.


, 2013 yılında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in teklifi üzerine 5+2 yıllık sözleşmeyi imzalayıp, A Milli Takım'da göreve başlamıştı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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