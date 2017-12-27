Aslan kupada kükredi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2. Lig ekibi Bucaspor'u konuk eden G.Saray rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu sonuçla son 8'e kalma yolunda önemli avantaj elde etti. 14'te Yasin'le verkaça giren Selçuk, ceza sahasında yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
SİNAN GÜMÜŞ FARKI AÇTI G.saray'da 41. dakikada Eren'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, topu ağlara yolladı: 2-0. 43'te bir kez daha sahneye çıkan Sinan, ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0.
EREN GOLE ÇOK YAKLAŞTI Cimbom'da52'de Eren Derdiyokkarşı karşıya pozisyondatopu kaleciye nişanladı.Eren bir dakikasonra altıpasın içindenyaptığı vuruşta iseçerçeveyi bulmayı başaramadı.Maç 3-0,G.Saray lehine bitti.
SELÇUK İNAN'IKAZANMALIYIZ G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Buca galibiyetinin ardından karşılaşmayı yorumladı. Maçı daha farklı kazanabileceklerini belirten Terim, "10'a yakın pozisyon bulduk" dedi. Terim, Selçuk İnan hakkında ise "Selçuk'u kazanmalıyız. Önemli bir futbolcumuz. Bu takıma büyük katkıları olmuştur ve olacaktır. Onun gibi tüm oyuncuları kazanmak zorundayız" diye konuştu.
KUPA GOLCÜSÜ SİNANBUCA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ G.Saray'ın, ZiraatTürkiye Kupası 5.turunda Sivas Belediyeile oynadığı maçlardaiki kez ağları sarsanSinan Gümüş, dünBucaspor'u da boşgeçmedi. Sinan, takımının3-0 kazandığımaçta iki kez fileleri sarsarakbu sezon kupadaki4. golünü kaydetti.Genç oyuncunun başarılıperformansı hocasıFatih Terim'den degeçer not aldı.
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