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Aslan kupada kükredi

Sarı-Kırmızılılar, İzmir ekibini evinde Sinan Gümüş (2) ve Selçuk ile devirdi. Çeyrek finalin kapısını ardına kadar araladı.

Aslan kupada kükredi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2. Lig ekibi Bucaspor'u konuk eden G.Saray rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu sonuçla son 8'e kalma yolunda önemli avantaj elde etti. 14'te Yasin'le verkaça giren Selçuk, ceza sahasında yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

SİNAN GÜMÜŞ FARKI AÇTI
G.saray'da 41. dakikada Eren'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, topu ağlara yolladı: 2-0. 43'te bir kez daha sahneye çıkan Sinan, ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0.

EREN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Cimbom'da 52'de Eren Derdiyok karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Eren bir dakika sonra altıpasın içinden yaptığı vuruşta ise çerçeveyi bulmayı başaramadı. Maç 3-0, G.Saray lehine bitti.

SELÇUK İNAN'I KAZANMALIYIZ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Buca galibiyetinin ardından karşılaşmayı yorumladı. Maçı daha farklı kazanabileceklerini belirten Terim, "10'a yakın pozisyon bulduk" dedi. Terim, Selçuk İnan hakkında ise "Selçuk'u kazanmalıyız. Önemli bir futbolcumuz. Bu takıma büyük katkıları olmuştur ve olacaktır. Onun gibi tüm oyuncuları kazanmak zorundayız" diye konuştu.


KUPA GOLCÜSÜ SİNAN BUCA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ
G.Saray'ın, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediye ile oynadığı maçlarda iki kez ağları sarsan Sinan Gümüş, dün Bucaspor'u da boş geçmedi. Sinan, takımının 3-0 kazandığı maçta iki kez fileleri sarsarak bu sezon kupadaki 4. golünü kaydetti. Genç oyuncunun başarılı performansı hocası Fatih Terim'den de geçer not aldı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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