Cimbom'da rota Brezilya

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kwadwo Asamoah'a maliyeti nedeniyle olumsuz rapor veren teknik direktör Fatih Terim, yeni hedefi gösterdi.
Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kwadwo Asamoah'a maliyeti nedeniyle olumsuz rapor veren teknik direktör Fatih Terim, yeni hedefi gösterdi.
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