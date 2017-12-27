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seferi başlıyor

Fener yönetimi bu hafta içinde sol bek ’nun bonservisini almak için Zenit ile Rusya’da pazarlık yapacak. Criscito’nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Criscito seferi başlıyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları alternatif isimler için devam ederken, şu anda üzerinde en çok yoğunlaşılan isim Zenit'in 30 yaşındaki sol beki Domenico Criscito oldu. Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde İtalyan futbolcunun bonservisini almak için Rusya'ya gideceği ve pazarlık yapacağı bildirildi.

KİRALAMA ŞANSI BULUNMUYOR
İtalyan sol bekin Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu yüzden Sarı-Lacivertliler'in bu futbolcuyu kiralama şansı yok. Ancak yüksek bir bonservis ödenmesi de beklenmiyor.

EN FAZLA 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi bu transferi 750 bin Euro ile 1 milyon Euro arasında bir bedele bitirmek istiyor. Futbolcuya ödenecek para bu paranın dışında. Finansal fair play gereği 1 milyonun üzerine çıkılmayacak.

22 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
SOL bek dışında stoper ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Criscito 22 kez İtalya Milli Takım forması giymişti. Zenit kulübü Criscito için 2011 yılında 15 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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