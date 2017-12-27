Criscito seferi başlıyor

Fenerbahçe'detransferçalışmalarıalternatif isimler içindevam ederken, şuanda üzerinde en çokyoğunlaşılan isim Zenit'in30 yaşındaki solbeki Domenico Criscitooldu. Fenerbahçeyönetiminin bu haftaiçinde İtalyan futbolcununbonservisinialmak için Rusya'yagideceği ve pazarlık yapacağıbildirildi.
KİRALAMA ŞANSI BULUNMUYOR İtalyan sol bekin Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu yüzden Sarı-Lacivertliler'in bu futbolcuyu kiralama şansı yok. Ancak yüksek bir bonservis ödenmesi de beklenmiyor.
EN FAZLA 1 MİLYON EURO Fenerbahçe yönetimi bu transferi 750 bin Euro ile 1 milyon Euro arasında bir bedele bitirmek istiyor. Futbolcuya ödenecek para bu paranın dışında. Finansal fair play gereği 1 milyonun üzerine çıkılmayacak.
22 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ SOL bek dışında stoper ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Criscito22 kez İtalya MilliTakım forması giymişti. Zenit kulübü Criscito için 2011 yılında 15 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.