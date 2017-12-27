 ;
Yol Durumu
  1. Cimbom’dan dev adım
  2. Aslan kupada kükredi

Herkes aldığının hakkını verecek

Tecrübeli teknik adam, “Kapris çekecek durumda değiliz. Herkes çıkıp aldığı paranın hakkını verecek. Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı bu takımda istemiyorum” dedi

Herkes aldığının hakkını verecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, geride kalan ligin ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak daha iyisini yapabilecek güçlerinin bulunduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, takviyeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

1-2 TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VAR
Teknik patron Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: Tekrar etmek istiyorum gitmek isteyen, mutsuz olan gitsin. Kadromuzu 1-2 takviye ile güçlendirmemiz gerekiyor. Açıkçası kapris çekecek durumda değiliz.

2. YARIDA FARKLI OLACAĞIZ
Çıkıp aldığınız paranın hakkını vereceksiniz. Kimsenin Trabzonspor'da parası kalmaz... Süper Lig'in 2. yarısında çok farklı takım olacaklarını söyleyen Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:

YALANDAN ISINANI İSTEMİYORUM
Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı takımda istemiyorum... Sosa iyi çalışıyor. 2. yarıda daha iyi olacaktır.


TRABZONSPOR KONYA'DA TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE
, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugündeplasmanda 18.30'da Konyaspor ile yapacağı ilk maç için özel uçakla Konya'ya gitti. Trabzonspor'da izinli olan Burak Yılmaz, gribal enfeksiyon geçirten Dame N'Doye ile hafif sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Batuhan Artarslan, kaleci Onur Recep Kıvrak, Ogenyi Onazi ve Theo Bongonda olmak üzere 7 oyuncu kafilede yer almadı. Trabzon avanatjlı bir skorla Konya'dan dönmek istiyor.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar