Herkes aldığının hakkını verecek

Tecrübeli teknik adam, “Kapris çekecek durumda değiliz. Herkes çıkıp aldığı paranın hakkını verecek. Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı bu takımda istemiyorum” dedi
Trabzonspor TeknikDirektörüRıza Çalımbay, MehmetAli Yılmaz Tesisleri'ndebasın toplantısıdüzenledi. Çalımbay,geride kalan ligin ilk yarısındaiyi bir performansortaya koyduklarınıancak daha iyisiniyapabilecek güçlerininbulunduğunu belirtti.Tecrübeli teknik adam,takviyeye ihtiyaçları olduğunusöyledi.
1-2 TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VAR Teknik patron Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: Tekrar etmek istiyorum gitmek isteyen, mutsuz olan gitsin. Kadromuzu 1-2 takviye ile güçlendirmemiz gerekiyor. Açıkçası kapris çekecek durumda değiliz.
2. YARIDA FARKLI OLACAĞIZ Çıkıp aldığınız paranın hakkını vereceksiniz. Kimsenin Trabzonspor'da parası kalmaz... SüperLig'in 2. yarısında çok farklı takım olacaklarını söyleyen Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:
YALANDAN ISINANI İSTEMİYORUM Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı takımda istemiyorum... Sosa iyi çalışıyor. 2. yarıda daha iyi olacaktır.
TRABZONSPOR KONYA'DATUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE Trabzonspor, ZiraatTürkiye Kupasıson 16 turunda bugündeplasmanda18.30'daKonyaspor ile yapacağıilk maç için özel uçaklaKonya'ya gitti. Trabzonspor'daizinli olanBurak Yılmaz, gribal enfeksiyongeçirten DameN'Doye ile hafif sakatlıklarıbulunan Volkan Şen,Batuhan Artarslan, kaleciOnur Recep Kıvrak,Ogenyi Onazi ve TheoBongonda olmak üzere 7oyuncu kafilede yer almadı.Trabzon avanatjlı birskorla Konya'dan dönmekistiyor.
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