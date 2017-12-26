Talisca için son karar sezon sonunda

BEŞİKTAŞ Yönetimi daha önce Talisca için sezon sonunda görüşme kararı almıştı. Ancak yönetim bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Brezilyalı futbolcunun 2. yarıda göstereceği performansa bakacak olan yönetim ardından Benfica ile görüşerek bu konuda son kararını verecek.