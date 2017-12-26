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için son karar sezon sonunda

Beşiktaş Yönetimi, için ile görüşmeyi sezon sonuna bıraktı

Talisca için son karar sezon sonunda
BEŞİKTAŞ Yönetimi daha önce Talisca için sezon sonunda görüşme kararı almıştı. Ancak yönetim bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Brezilyalı futbolcunun 2. yarıda göstereceği performansa bakacak olan yönetim ardından Benfica ile görüşerek bu konuda son kararını verecek.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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