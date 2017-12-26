Hamzaoğlu'ndan mahkemeye nafaka itirazı

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 5 yıl birlikte olduğu Sinem Yanmaz'dan evlilik dışı doğan oğlu için açtığı davada verilen aylık 3500 liralık nafakaya itiraz etti.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 5 yıl birlikte olduğu Sinem Yanmaz'dan evlilik dışı doğan oğlu için açtığı davada verilen aylık 3500 liralık nafakaya itiraz etti.
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