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'da şok sakatlık!

'da 'nun sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildiği açıklandı.

Galatasarayda şok sakatlık!
kulüp doktoru Yener İnce, ''nun sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi. Fernando ameliyat edilmeyecek kamp dönemine kadar tedavisi sürecek.' ifadelerini kullandı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 19:19
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