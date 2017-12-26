Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Fatih Terim'li Galatasaray'ı değerlendirdi. İşte Uluç'un o değerlendirmesi...
Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Fatih Terim'li Galatasaray'ı değerlendirdi. İşte Uluç'un o değerlendirmesi...
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