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: "Tudor'u futbolcular sabote etmiş"

Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden , -Göztepe maçı sonrası 'li Galatasaray'ı değerlendirdi. İşte Uluç'un o değerlendirmesi...
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  • 26 Aralık 2017, Salı 10:46
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