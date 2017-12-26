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bilmecesi gidecek mi kalacak mı?

Fernandao bilmecesi gidecek mi kalacak mı?
Sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao'nun takımda kalıp kalmayacağı sorusu gündeme geldi. Şu aşamada Fernandao'nun Fenerbahçe'de kalması yüksek ihtimal gibi görünüyor. Fenerbahçe kaliteli bir kanat-forvet bulabilirse Fernandao gönderilebilir. Brezilyalı'yı Bursa ile Cruzeiro istiyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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