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90 milyona ’a

Beşiktaş Yönetimi, için ’la anlaşmak üzere. Taktik gereği bu transferi yalanlayan yönetim 90 milyonluk teklifi kabul etti. Ödeme planında da uzlaşma sağlanırsa bu oyuncu Borsa’ya resmen bildirilecek

90 milyona Everton’a
Beşiktaş' ta flaş gelişme... Siyah-Beyazlı yönetim Cenk Tosun'u her an Everton'a satabilir. Bu oyuncuyu izleyen Avrupa kulüpleri arasında en ciddi teklifi sundu. İngiliz kulübü Beşiktaş'a Cenk için 90 milyon lira önerdi. Bu teklifi değerlendirmeye alanyönetim Everton'a olumlu görüş bildirdi

CENK TOSUN SICAK BAKIYOR
Daha önce devre arasında Cenk Tosun'u satmayı düşünmediğini açıklayan yönetim 90 milyon lira gibi astronomik bir rakam karşısında geri adım attı. Cenk'in de gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ÖDEME KOŞULLARI KONUŞULUYOR
BEŞİKTAŞ Yönetimi Everton'un teklifini kabul etmesine rağmen ödeme koşullarında da anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yönetimin teklif edilen rakamın büyük kısmını peşin istediği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
BAŞKAN Orman'ın Cenk'i satmayacaklarını söylemesinin bir taktik olduğu ve iki kulübün ödeme planında anlaşması halinde Cenk için Borsa'ya açıklama yapılacağı belirlendi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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