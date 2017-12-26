90 milyona Everton’a

Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun için Everton’la anlaşmak üzere. Taktik gereği bu transferi yalanlayan yönetim 90 milyonluk teklifi kabul etti. Ödeme planında da uzlaşma sağlanırsa bu oyuncu Borsa’ya resmen bildirilecek
Beşiktaş' ta flaş gelişme... Siyah-Beyazlı yönetim Cenk Tosun'u her an Everton'a satabilir. Bu oyuncuyu izleyen Avrupa kulüpleri arasında en ciddi teklifi Everton sundu. İngiliz kulübü Beşiktaş'a Cenk için 90 milyon lira önerdi. Bu teklifi değerlendirmeye alanyönetim Everton'a olumlu görüş bildirdi
CENK TOSUN SICAK BAKIYOR Daha önce devre arasında Cenk Tosun'u satmayı düşünmediğini açıklayan yönetim 90 milyon lira gibi astronomik bir rakam karşısında geri adım attı. Cenk'in de gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
ÖDEME KOŞULLARI KONUŞULUYOR BEŞİKTAŞ Yönetimi Everton'un teklifini kabul etmesine rağmen ödeme koşullarında da anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yönetimin teklif edilen rakamın büyük kısmını peşin istediği öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR BAŞKAN Orman'ın Cenk'i satmayacaklarını söylemesinin bir taktik olduğu ve iki kulübün ödeme planında anlaşması halinde Cenk için Borsa'ya açıklama yapılacağı belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.