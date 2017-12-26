5 yabancı kupada yok

Beşiktaş, Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Şenol Güneş yönetiminde dün başladı. Siyah-Beyazlı takımın yabancı yıldızları Medel, Adriano, Fabri, Lens ve Talisca Teknik Direktör Şenol Güneş'ten Noel izni alarak ülkesine gitti. Böylece bu oyuncular Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynayacağı Son 16 Turu ilk maçında forma giyemeyecek.



CENK'E GÖZ HAPSİ

Önceki günü izin yaparak geçiren Beşiktaş, Osmanlıspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına dün başladı. Yapılan çift kalede Cenk Tosun kazanan takımın galibiyet fotoğrafına girmek istedi. Ancak takım arkadaşları buna izin vermeyerek elleriyle Cenk Tosun'un gözünü kapattılar.