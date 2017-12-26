4 transfer istiyorum

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Transfer planımız daha çok gidecek oyunculara bağlı. Eğer süre alamayan isimlerin bir çoğu aramızdan ayrılırsa transfer sayımızı 4'e çıkartacağız. Savunma, orta saha ve forvete takviye yapmak istiyoruz. İlk 11'i korumak olmazsa olmazımız" ifadelerini kullandı.