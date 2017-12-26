Yarışta geriden gelmek avantajlı

Süper Lig'de oynanan 23 sezonun 13'ünde ilk yarıyı zirvenin gerisinde kapatan takımlar şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 10 takım da hem ilk yarıyı hem de sezonu şampiyonlukla kapattı. Son 10 futbol sezonunun 6 şampiyonluğunu kazanan takımlar ilk yarıyı liderin gerisinde tamamladı.