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Yarışta geriden gelmek avantajlı

’de 23 sezonun 13’ünü ilk yarıyı zirvenin gerisinde kapatan takımlar şampiyon tamamladı. Son 10 sezonun 6’sında geriden gelenler zafere ulaştı

Yarışta geriden gelmek avantajlı
Süper Lig'de oynanan 23 sezonun 13'ünde ilk yarıyı zirvenin gerisinde kapatan takımlar şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 10 takım da hem ilk yarıyı hem de sezonu şampiyonlukla kapattı. Son 10 futbol sezonunun 6 şampiyonluğunu kazanan takımlar ilk yarıyı liderin gerisinde tamamladı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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