Oyuncuların zaferi

KALEMİZDEN İLERİ OYNAMALIYIZ
Fatih Terim, "Gelecekteki G.Saray'dan bazı pasajlar gösterdik ikinci yarıda. Galatasaray takımı oyunun kontrolünü elinde bulundurmalıdır. G.Saray takımı kendi kalesinden ileride oynamalıdır" diye konuştu.
SOL BEK TRANSFERİ GARANTİ
Terim, "Devre arası bazı eksikleri tamamlayacağız. Sağ ayaklı adamı sol bek oynatıyoruz. Oraya muhakkak bir şey yapmalıyız. 1-2 eksiğimiz var, benden önce harekete geçmişler zaten" ifadelerini kullandı.
SABRİ'Yİ GÖNDERMEZDİM
İmparator, "Ben olsam, Sabri'yi göndermezdim. Kötü de olsa, burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta kalır" dedi. Hakan Balta bugün (dün) olsa sol bekte oynayacaktı" şeklinde konuştu.
TAKIM OLARAK İNANDIK VE MAÇI KAZANDIK
Cimbom'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta 2. golün asistini yapan Feghouli, karşılaşma sonunda, "Takım olarak galibiyete inandık ve maçı kazandık. Yediğimiz golün ardından iyi bir reaksiyon verdik." dedi.
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ
İç sahada yalnızca F.Bahçe ile berabere kaldıklarını belirten Cezayirli futbolcu, "İlk yarıda evimizde iyi performans gösterdik. Ama daha iyilerini yapabiliriz. Bunun için de çalışacağız" diye konuştu.
46 BİN TARAFTARLA FATİH TERİM FIRTINASI
G.Saray taraftarı Teknik direktörleri Fatih Terim'i Türk Telekom Stadı'nda dün coşkuyla karşıladı. 1554 gün sonra Sarı- Kırmızılılar'a geri dönen Terim'i 46 bin taraftar adeta bağrına bastı. Terim de Göztepe maçından önce tribünleri selamlayarak taraftarın coşkusuna karşılık verdi. Türk Telekom Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarları, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tempo tuttu.
ERMAN TOROĞLU ARTI 90 FUTBOL
Yönetimin cesaret edip gönderemediği Tudor'u futbolcular hep beraber göndermişler, bu kesin... Ne oldu Muslera? 14 topa çıktın aldın, ne değişti? Tudor varken 6 topa çıkamıyordun! Galatasaray'da masörle dedikodu yapma dönemi artık bitti. Fatih Terim buna asla izin vermez.
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