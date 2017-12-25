İstediğimiz yerdeyiz!

DEVRE ARASI KONDİSYON YÜKLENECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın devre arasını iyi değerlendirmek istediği ve takıma maksimum kondisyon yüklemeyi hedeflediği öğrenildi. Kocaman, "Lige verilen ara bizim için fırsat. Bu arayı ne kadar iyi değerlendirirsek ligin 2. yarısında o kadar rahat ederiz" dedi.
KONYA KÖTÜ DEĞİL
Tecrübeli teknik adam, "Pozisyon olarak istediğim yerdeyiz. Onu inkar etmenin anlamı yok. Daha iyi olacağız. Hele ki 6 hafta evveline baktığımız zaman... Öbür taraftan elimizdeydi maç. Aslında pek çok şeyi konuşmuyoruz ama her şey planlandığı gibi gidiyordu. Tam anlamıyla talihsiz bir gol her şeyi böyle yaptı. Sonuçta Konyaspor, Marsilya'ya karşı da böyle oynadı. Kötü bir takım değiller" dedi.
İLGİNÇ BİR TESPİT!
Kocaman, ayrılacak futbolcular için ise "Esas transferimiz bu olacak" ifadesini kullandı.
Emre Bol
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