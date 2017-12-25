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Arda'nın menajerinden açıklaması

Adı 'la transfer dedikodularına karışan için menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Ardanın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Barcelona forması giyen 'ın menajeri Ahmet Bulut'tan 'la ilgili açıklama geldi.

Adı Beşiktaş'la anılan ve siyah beyazlı takıma 'evet' dediği iddia edilen Arda için A Spor'a konuşan Bulut, "Arda Turan için Beşiktaş'la hiçbir şekilde görüşmedik. Bize bir talep gelmedi, biz de bir talepte bulunmadık" ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini söyledi ancak ziyaretinin detayları hakkında bilgi vermedi.

Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 17:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;mer ömer

önce gs ye sonra bjk ye yamamaya çalışıyor birileri.

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cevapla 25.12.2017 21:27
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