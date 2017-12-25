Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan Beşiktaş'la ilgili açıklama geldi.

Adı Beşiktaş'la anılan ve siyah beyazlı takıma 'evet' dediği iddia edilen Arda için A Spor'a konuşan Bulut, "Arda Turan için Beşiktaş'la hiçbir şekilde görüşmedik. Bize bir talep gelmedi, biz de bir talepte bulunmadık" ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini söyledi ancak ziyaretinin detayları hakkında bilgi vermedi.

