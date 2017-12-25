Fener düğmeye basıyor

Ligin ilk yarısının son bölümüde topladığı puanlarla şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi haline gelen Fenerbahçe, devre arasında hem çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı takviyelerle daha geniş ve güçlü bir kadroya sahip olmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde 5 aday futbolcudan 1 ya da2'si alınacak.
SON KARARI KOCAMAN VERECEK Sol bek için Zecave Baba Rahman, sağkanat için Gaitan, ortasaha için de Taider veGrujic'in ismi ön palanaçıkıyor. Teknik direktörKocaman ileyapılacak son toplantınınardından alınacakisimler belli olacak.
3 FUTBOLCUNUN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR Aday futbolcular arasında en çok öne çıkanların ise Gaitan,Zeca ve Taider olduğunu belirtiliyor. Gaitan'ın geçtiğimiz ay yaşadığı adale sakatlığının da geçtiği ve idmanlara başladığı gelen haberler arasında.
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