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’ye yardım eli

Eboue’ye yardım eli
G.Saray'ın eski yıldızı Eboue, "Otobüste yatıyorum, çamaşırlarımı elde yıkıyorum" açıklamalarını yaptı ve herkesi şaşırttı. Galatasaray, bu açıklamalar üzerine harekete geçti. Fildişi Sahilli futbolcunun antrenör lisansı çıkartılmasının ardından Sarı-Kırmızılı U-14 takımında yardımcı antrenörlüğüne getirileceği ifade edildi. Eboue, Florya'da kalacak.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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