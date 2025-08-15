Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Üniversite güz dönemi başlangıç tarihi…

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Milyonlarca öğrenci ve akademisyen, final sınavlarının tamamlanmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2025-2026 güz döneminin başlangıcı ve üniversitelerin açılış tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki üniversitelerde yeni dönem ne zaman başlıyor? İşte akademik takvim.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim-öğretim yılı takvimi dışında hareket ettiği için her üniversite akademik takvimini kendisi belirliyor. Bu nedenle güz dönemi başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor. Öğrencilerin, bağlı bulundukları üniversitenin resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.