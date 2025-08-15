SON DAKİKA
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Üniversite güz dönemi başlangıç tarihi…

Öğrenciler üniversitelerin 2025-2026 akademik yılı güz dönemi takvimini takip ediyor. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihleri, akademik takvimlerin açıklanmasıyla belli olurken 2025-2026 güz döneminin başlangıcı hakkında bilgiler gündeme geliyor. Peki üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte tarihleri…

Giriş Tarihi :23 Haziran 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :15 Ağustos 2025 , 16:27
Milyonlarca öğrenci ve akademisyen, final sınavlarının tamamlanmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2025-2026 güz döneminin başlangıcı ve üniversitelerin açılış tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki üniversitelerde yeni dönem ne zaman başlıyor? İşte akademik takvim.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim-öğretim yılı takvimi dışında hareket ettiği için her üniversite akademik takvimini kendisi belirliyor. Bu nedenle güz dönemi başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor. Öğrencilerin, bağlı bulundukları üniversitenin resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

ÜNİVERSİTELER HANGİ AYDA AÇILIYOR?
Genellikle üniversiteler, okulların açıldığı eylül ayında eğitim-öğretime başlıyor. Ancak akademik takvimler üniversitelere göre değişiklik gösterdiği için açılış tarihleri farklılık arz ediyor.

ÜNİVERSİTELERDE TATİL SÜRESİ NE KADAR?
2024-2025 bahar dönemi sona erdikten sonra yaz tatili başladı. Türkiye'de üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine bağlı olmadığından, tatil süreleri de üniversiteler arasında değişkenlik gösterebiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt dönemi başlıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, kayıt işlemlerinin genellikle Ağustos ayının son haftasında tamamlanması bekleniyor.

