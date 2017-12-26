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Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması

25 Aralık 2017, Pazartesi
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Arda konusunda "Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik" dedi.
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