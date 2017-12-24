Sevgililer buluşuyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün taraftarıyla buluşuyor. Tudor'un takımdan ayrılmasıyla 4. kez Sarı- Kırmızılı takımın başına geçen İmparator, Göztepe maçıyla ilk sınavını verecek. Fatih Terim'in ilk maçındaki performansı da merakla bekleniyor.
BİLETLER BİR ANDA TÜKENDİ Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'in Terim ile anlaşmasının ardından Göztepe maçı biletlerini kısa süre içinde tüketti. Türk Telekom Stadı bugün full çekecek.
1554 GÜNLÜK HASRET BİTİYOR Fatih Terim ile Galatasaray taraftarının buluşması bir anlamda, "SevgililerinBuluşması" olarak yorumlanıyor. Terim, tam bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak.
TERİM İÇİN ÇOK ÖZEL HAZIRLIK İmparator, Türk Telekom Stadı'nda bin 564 gün sonra taraftarların önünde takımını yönetecek. G.Saray taraftarı Terim için özel şovlar yapacak
TERİM: GOLÜ ERKEN BULALIM Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. FatihTerim yönetiminde yapılan çalışmada futbolcuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Tecrübeli teknik adam, öğrencilerinden erken gol istedi.
ASLAN 3 PUAN PEŞİNDE
G.Saray Fatih Terim ile Göztepe'yi yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
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