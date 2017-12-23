Güneş: Kaybetme lüksümüz yok

Beşiktaş dün yaptığı idmanla Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, devreyi galibiyetle kapatmak zorunda olduklarını belirtti. Tecrübeli hoca oyuncularına "İlk yarıda çok fazla puan kaybı yaşadık. İkinci yarı lig çok daha sert geçecek. Sivas'ta kaza yaşamamalıyız. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu.