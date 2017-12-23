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Güneş: Kaybetme lüksümüz yok

, Sivas maçı öncesi “Puan kaybetme lüksümüz yok. Kazanmak zorundayız...” dedi

Güneş: Kaybetme lüksümüz yok
Beşiktaş dün yaptığı idmanla Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, devreyi galibiyetle kapatmak zorunda olduklarını belirtti. Tecrübeli hoca oyuncularına "İlk yarıda çok fazla puan kaybı yaşadık. İkinci yarı lig çok daha sert geçecek. Sivas'ta kaza yaşamamalıyız. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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