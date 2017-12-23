Atletico Gaitan’ı vermeye hazır

FENERBAHÇE'DEaratransfer dönemiiçin çalışmalardevam ederken Sarı-Lacivertli yönetiminlistesinde yer alan AtleticoMadrid'li Gaitankonusunda önemligelişmeler yaşandı. İstediğikadar ilk 11'deforma şansı bulamayanTangocu ocakayında Atletico Madrid'denayrılmak istediğinisöyledi
BOCA JUNİORS O PARAYI VEREMEZ GAITAN Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi, "Senin ücretini Boca vermez. Kalan kısmı da biz tamamlamayız" dedi.
SENİN İÇİN UYGUNU FENERBAHÇE SonrasındaGaitan'a "Senin içinen uygun kulüp Fenerbahçe.Seni kiralamakistiyorlar.Ücretinin tamamınıda karşılamaya hazırlar"denildi. Gaitaniçin Fenerbahçe biradım öne geçti.
MENAJERİ FENER'İ İMA ETMİŞTİ GAITAN'INmenajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çokkişi aradı. Çok teklifvar. Türkiye de seçeneklerdenbirisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.
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