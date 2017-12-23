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Atletico ’ı vermeye hazır

Daha fazla forma giymek isteyen , Boca Juniors’a gitmek istedi. Ama Atletico Madrid yönetimi, "Boca maaşını ödeyemez. Senin için uygun olan Fenerbahçe" cevabını verdi​

Atletico Gaitan’ı vermeye hazır
FENERBAHÇE'DE ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken Sarı- Lacivertli yönetimin listesinde yer alan Atletico Madrid'li Gaitan konusunda önemli gelişmeler yaşandı. İstediği kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Tangocu ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söyledi

BOCA JUNİORS O PARAYI VEREMEZ
GAITAN Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi, "Senin ücretini Boca vermez. Kalan kısmı da biz tamamlamayız" dedi.

SENİN İÇİN UYGUNU FENERBAHÇE
Sonrasında Gaitan'a "Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe. Seni kiralamak istiyorlar. Ücretinin tamamını da karşılamaya hazırlar" denildi. için Fenerbahçe bir adım öne geçti.

MENAJERİ FENER'İ İMA ETMİŞTİ
GAITAN'IN menajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çok kişi aradı. Çok teklif var. Türkiye de seçeneklerden birisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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