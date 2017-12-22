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İmparator'un imza atacağı saat belli oldu

Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından efsane ismi ile anlaşma sağlayan , Fatih Terim ile imzalanacak sözleşmenin saat 15.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

İmparatorun imza atacağı saat belli oldu

4. kez 'da görev yapmaya hazırlanan için Türk Telekom Stadyumu'nda 15.00'te imza töreni düzenlenecek.

İDMANA ÇIKMIYOR
KAP'a 'anlaşmaya varıldı' bildirisi yapılmadan önce antrenmana çıkamayacak olan Terim'in bu sabah 11.00'deki çalışmada yer almayacağı belirtildi.

FLORYA'YA GELDİ
Terim, sabah saat 10:00 sularında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 10:30
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