İmparator'un imza atacağı saat belli oldu

4. kez Galatasaray'da görev yapmaya hazırlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda 15.00'te imza töreni düzenlenecek.
İDMANA ÇIKMIYOR
KAP'a 'anlaşmaya varıldı' bildirisi yapılmadan önce antrenmana çıkamayacak olan Terim'in bu sabah 11.00'deki çalışmada yer almayacağı belirtildi.
FLORYA'YA GELDİ
Terim, sabah saat 10:00 sularında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.
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