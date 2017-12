Terim imzayı attı! İşte ilk sözleri...

Fatih Terim özlemi sona erdi! Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yerine anlaşma sağlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak söz alan Dursun Özbek şunları söyledi:

Sayın Fatih Terim'in yuvaya dönüşünü tescil eden imza törenine hepiniz hoşgeldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, bütün kariyerini hem sporculuk hem de çalıştırıcılık döneminde Galatasaray'la birlikte zirveye çıkmış, Galatasaray'ı zirveye çıkarmış, tabii Galatasaray'ın da Fatih hocayla Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Böyle bir imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizin de sevindiğinizi düşünüyorum.



"EMRİNİZ OLUR, NEREDE İSTERSENİZ BULUŞALIM"

Dursun Özbek: "Kamp dönemi öncesinde hoca eksikliğimiz vardı. Birçok şey yazıldı çizildi ancak bir gerçek vardı: Galatasaray'ın son haftalarda girdiği form düşüklüğünden sonra bizi şampiyonluğa taşıyacak tek aday sevgili Fatih Terim'di. Kendisine telefon ettim ve 'Buluşalım' dedim. 'Başkanım, emriniz olur nerede isterseniz buluşalım' dedi. Kendisine ne kadar ücret almak istediğini sordum, bana 'Başkanım bu laf ağzınızdan çıkmamış olsun. Ben Galatasaray'a 1974 sezonunda imza attım, para benim önemli değil. Burası benim yuvam' dedi.

Fatih Terim ise ilk olarak şunları söyledi: Herkese merhabalar. Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, biri ekonomiydi biri süreydi. Başkanım heyecandan herhalde süreyi unuttu. Müsade ederse sürenin önce 20 Ocak'a kadar, seçilirsiniz seçilmezsiniz, arkasında Mayıs 2018'e kadar diye aramızda konuşma geçti. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ne kadar isteseniz de istemesenizde.

Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Acele etmeliyiz ancak telaşlanmamalıyız çünkü yapacak çok işlerimiz var. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir camianın bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Başkan, ben, yönetim ve muhteşem Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak için buradayız. İki gün sonra çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe'yle son maçın sonucu ne olsa dahi ilk yarının flaş takımı olan bir takımla oynayacağız.

IGOR TUDOR'A TEŞEKKÜR

"Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Bir an evvel kollarımızı sıvamalıyız, eksiklerimizi gidermek için... Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da hizmetleri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

3 gün önce Dursun Özbek'in gerçekleştirdiği basın toplantısında Fatih Terim sorusuna renk vermeden cevap vermesi üzerine konuşan Dursun Özbek, "Konuşmamı net hatırladım, ben o gün bütün Galatasaraylılara çağrıda bulundum. Fatih hoca da onun içerisindeydi, bu bir. İkincisi bir şirket, bir kulüp düşünün bir projesi var. Gazeteci olarak o projeyi soruyorsunuz. Onu cevaplamak, açığa çıkarmak mümkün mü? Bugün açıklanması ihtiyacı olduğu için o gün cevap vermedim." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLE İLGİLİ OLARAK

Takımda neler gördüğü, eksikler ve sol bek transferinin yöneltildiği soru üzerine konuşan Terim, "19-20 kişiyiz ve sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Ama kadromuzdan birini tabii ki koyacağız. Ben prensip icabı sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yapacağız herhalde. Şu iki gün içerisinde ne yapabilirsek onu yapacağız. 'Orası eksik bunu alalım, şurası eksik onu alalım'dan ziyade mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek daha önemli diye düşünüyoruz. Hakan Balta olsaydı bugün sol bek oynayacaktı ancak genç takıma gönderildiği, listede olmadığı için aramızda olamayacak. Ben ayrıca Nigel de Jong'u da antrenmana çıksın diye çağırdım" dedi.

Terim, kötü sonuçlar üzerine Türk Telekom Stadı'nda adının sürekli olarak tezahüratlarla anılması üzerine konuştu ve "Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim, son olarak ultrAslan'ın yaptığı da çok güzeldi. Galatasaray taraftarı mutluysa, kulüp başarılı gidecektir. Samimi olarak şunu söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun kulübedeki her antrenör için empati yapmak gerekir. İsmini duymak tabii ki her insanın hoşuna gider ancak kulübedeki hocayı da düşünmek gerekir. 'Nerede kalmıştık?' dersek ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Antrenmanda haberi almıştım ben. Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ederim. Başkan ısrarla 18 Mayıs vurgusu yapıyor, neden olduğunu da hepimiz anlıyoruz. Galatasaray'ın seneye mutlaka Avrupa'da olması lazım, bunun için de sezon sonunda nerede olmamız gerektiği belli. Bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu, söylenenle olan arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Futbol, sonuçta pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın sonucu almanız gerekiyor. Scout arkadaşlarımız ve yönetimimiz zaten çalışıp bir liste çıkarmışlar. Hep beraber oturacağız ve sol beke bir takviye yapamazsak Carole bizim oyuncumuz... Maçı oynamak istiyorum, birkaç gün içerisinde bir liste hazırlayacağız. Ama gerek derbilerde gerek diğer maçlarda Galatasaray'ın anlayışı üstünlük kurmak, 3 puan için her şeyi yapmak olacak. Bunun için de ne eksikse hepsini beraberce konuşacağız. Derbi, herkesin beklediği ve kimsenin kaybetmek istemediği maçlar. Bu bazen olmuyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek benim için çok önemli. Galatasaray başkanı, camiası, taraftarı 'Ya kaybettik ama müthiş savaştılar, o ruhu ortaya koydular' diyebilmesi çok önemli..." ifadelerini kullandı.

YARDIMCILARIYLA BELLİ Mİ?

Terim, yardımcılarının belli olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

3-4 gündür Emrah Bayraktar kardeşimiz yanımızda olmasını istedim. Yerli var yabancı var ancak devre arasına kadar bir araya geliriz. Galatasaray bir tutkudur, Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, aynı yoldan gittiğimiz, bu camiaya hizmet etmiş birçok arkadaşımız var. Onlardan bu işe gönül vermiş arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Yerli olur, yabancı olur ama böyle bir düşüncem var. Listeyi daha sonra başkanla ve yönetimle paylaşacağım. Antalya'ya gitmeden belli olur.

Terim, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine şöyle konuştu:

Uzun süre önce evde otururken Merve ve Buse, 'Babacım, böyle bir şey olursa böyle duyuralım' demişlerdi. Ben de 'Başkanım, böyle bir huyum hiç yok ama müsade ederseniz böyle duyurmak istiyorum' dedim ve sağ olsun başkanım uygun gördü. Bilmiyorum bir hack'lenme falan olmuş ama ben yaptım. Bir gün böyle bir şey olursa diye Merve ve Buse'ye söz vermiştim. Tarihe geçmişiz galiba, tarihe geçmeyi severiz.