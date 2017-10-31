Rıza Çalımbay: Formayı hak eden giyecek

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sakat ve cezalı arkadaşlar da aramıza katıldığında sıkı bir rekabet yaşanacak. Çok çalışan formayı giyecek" dedi.
KAMP YAPTIRACAK
Öte yandan Rıza Çalımbay'ın milli arada takımdaki kaynaşmayı daha da artırmak için Antalya'da kamp yaptıracağı öğrenildi.
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