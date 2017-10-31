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10. haftada geçen sezonu yakaladı

Geçen sezon 22 Süper Lig maçında 3 gol atan , dün gece attığı golle bu sezonki 3. golüne ulaştı ve geçtiğimiz sezonu yakaladı

Ozan Tufan 10. haftada geçen sezonu yakaladı
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmaya çıkan bu maçlarda 3 gol 2 asistlik performans gösteren Ozan Tufan, bu sezonun 10. haftasında geçen sezonki gol sayısını yakaladı. 45'te skoru 1-1'e getirdi Kayserispor önünde 45. dakikada takımının beraberlik sayısını atan Ozan Tufan son hagtalardaki yükleşini golle süsledi. , daha önce G.Birliği ve Malatya maçlarında gol atmıştı.
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