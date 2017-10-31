4’te 4 istiyorum

Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki puan farkının 5'e inmesi yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş takımla yaptığı toplantıda artık herkesin Monaco maçına odaklanmasını istedi. Tecrübeli hoca, "Monaco'ya sahayı dar edin. Bu maçı kazanırsak grupta 4'te 4 yaparak tur vizesini almalıyız. Taraftarımız önünde bunu başaracak güçteyiz" ifadesini kullandı.



TEKRARLAMALIYIZ FUTBOLCULARINDAN

Monaco ile oynadıkları ilk maçı unutmalarını isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Fransa'da yaptığımızı burada da tekrarlamalıyız. Bizim asıl hedefimiz gruptan birinci takım olarak çıkmak" dedi.