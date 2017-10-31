4’te 4 istiyorum

Beşiktaş'la Galatasarayarasındaki puan farkının 5'e inmesiyüzleri güldürdü. Teknik DirektörŞenol Güneş takımla yaptığı toplantıdaartık herkesin Monaco maçınaodaklanmasını istedi. Tecrübelihoca, "Monaco'ya sahayı dar edin.Bu maçı kazanırsak grupta 4'te 4yaparak tur vizesini almalıyız. Taraftarımızönünde bunu başaracakgüçteyiz" ifadesini kullandı.
TEKRARLAMALIYIZ FUTBOLCULARINDAN
Monaco ile oynadıkları ilk maçı unutmalarını isteyen Teknik Direktör ŞenolGüneş, "Fransa'da yaptığımızı burada da tekrarlamalıyız. Bizim asıl hedefimiz gruptan birinci takım olarak çıkmak" dedi.
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