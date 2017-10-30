Ruh geri geldi a'rıza'yı giderdi

Rıza Çalımbay,Trabzonspor'abambaşka bir çehrekazandırdı. Ligde takımınbaşında 2. kezsahaya çıkan tecrübelihoca yaptığı sihirlidokunuşlarla Bordo-Mavili takıma ayrıbir boyut kazandırdı.Trabzonspor sezonunen iyi futbolunu sergilerkenligde yenilgisiolmayan G.Saray'a ilkmağlubiyeti tattırdı.
TAKIMINI ÇOK İYİ TOPARLADI Kısa bir dönemde takımı tahlil eden Rıza Çalımbay, Burak veRodallega gibi önemli eksikliklere rağmen takımı kısa zamanda toparlamayı başardı. Takım müthiş bir özveriyle oynayarak zafere ulaştı.
HERKESE TAKTİK DERSİ VERDİ Sosa gibi çok önemli bir yıldızı kesme cesaretini gösteren Rıza Çalımbay, maç içinde taktiksel bir başarı gösterdi. G.Saray'ın silahlarını etkisiz hale getirirken galibiyette büyük bir rol oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.