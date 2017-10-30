 ;
Yol Durumu
  1. Tudor’un yüzünden
  2. Onazi’nin gecesi

Ruh geri geldi a'rıza'yı giderdi

Tecrübeli hoca müthiş mücadele eden bir takım ortaya çıkardı. G.Saray’ın silahlarını etkisiz hale getirdi

Ruh geri geldi arızayı giderdi
Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a bambaşka bir çehre kazandırdı. Ligde takımın başında 2. kez sahaya çıkan tecrübeli hoca yaptığı sihirli dokunuşlarla Bordo- Mavili takıma ayrı bir boyut kazandırdı. Trabzonspor sezonun en iyi futbolunu sergilerken ligde yenilgisi olmayan G.Saray'a ilk mağlubiyeti tattırdı.

​TAKIMINI ÇOK İYİ TOPARLADI
Kısa bir dönemde takımı tahlil eden , Burak ve Rodallega gibi önemli eksikliklere rağmen takımı kısa zamanda toparlamayı başardı. Takım müthiş bir özveriyle oynayarak zafere ulaştı.

​HERKESE TAKTİK DERSİ VERDİ
Sosa gibi çok önemli bir yıldızı kesme cesaretini gösteren Rıza Çalımbay, maç içinde taktiksel bir başarı gösterdi. G.Saray'ın silahlarını etkisiz hale getirirken galibiyette büyük bir rol oynadı.
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar